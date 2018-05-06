Воздушную часть репетиции парада Победы отменили из-за погоды

Воздушную часть генеральной репетиции парада Победы в Москве отменили из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

«В связи с неблагоприятными метеоусловиями на маршрутах пролета авиации принято решение воздушную часть генеральной репетиции военного Парада, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 6 мая не проводить», — сообщили в военном ведомстве.

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Отмечается, что воздушная техника выполнила взлет с аэродромов базирования, однако не прибыла на место генеральной репетиции из-за неблагоприятных погодных условий.

Ранее МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за сильного ветра и грозы в Москве.