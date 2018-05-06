Турция пообещала ответить на возможный запрет поставок истребителей из США

Министр иностранных дел Турции Ахмет Чавушоглу заявил, что страна подготовит ответные меры, если власти США откажутся поставлять истребители F-35. Слова министра в эфире CNN Turk цитирует Reuters.

По словам Чавушоглу, возможная приостановка поставок американских F-35, которую в данный момент обсуждают в палате представителей США, не соответствует правилам взаимоотношений, которые приняты в НАТО. Также он охарактеризовал подобное решение как «неправильное» и «нелогичное».

Ранее в Госдепе заявляли, что российские зенитные ракетные системы С-400 несовместимы с вооружением НАТО. Также ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил США в шантаже из-за заявлений о поставках С-400 Турции.