Захарова похвалила Иран за борьбу с международным терроризмом

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Иран играет эффективную и важную роль в борьбе с международным терроризмом, передает официальное иранское агентство IRNA.

«Что касается контртерроризма, то на примере сирийского кризиса, который во многом был спровоцирован действиями боевиков и террористов, у которых, к сожалению, были спонсоры извне... Иран в поисках политического урегулирования и эффективной контртеррористической деятельности в Сирии может и играет действительно эффективную и важную роль в борьбе с терроризмом», — сказала Захарова.

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Также она подчеркнула, что действия Ирана против терроризма позитивно сказываются на ситуации не только в Сирии, но и во всем регионе.

Ранее президент Ирана Хасан Рухани заявил, что США испытают «историческое сожаление», если выйдут из ядерной сделки.