В Москве началась генеральная репетиция парада Победы

В столице началась генеральная репетиция парада к 9 мая. Прямую трансляцию ведет телеканал RT.

В репетиции принимают участие более 12,5 тыс. военнослужащих и более 150 единиц военной техники. В воздушной части парада участвуют 15 экипажей авиации.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 6 мая, в центре Москвы перекроют движение из-за репетиции парада Победы.

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С 6.30 утра до окончания репетиции будут перекрыты улицы Новый Арбат, Воздвиженка, Тверская, Моховая, Охотный ряд, Петровка, Болотная, Москворецкая, а также улицы Солянка, Маросейка, Мясницкая и Неглинная.

Отмечается, что перекрытия также затронут Васильевский Спуск, Старую и Новую площадь, Устьинскую, Серебряническую, Подгорскую, Болотную, Кремлевскую, Москворецкую, Котельническую, Гончарную и Краснохолмскую набережные.