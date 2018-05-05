Порошенко рассказал о «дерзких действиях» украинской армии

Президент Украины Петр Порошенко рассказал о «дерзких действиях» армии страны в ходе учений Combined Resolve X. Об этом Порошенко написал в твиттере.

«Горд за наших военных, которые в очередной раз доказали, что украинская армия — одна из самых боеспособных в мире!» — написал Порошенко.

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Он отметил, что организаторам учений несколько раз пришлось менять сценарий из-за «дерзких, профессиональных и удивительно эффективных» действий украинских военных.

Ранее Порошенко поблагодарил президента США Дональда Трампа за поставку ракетных комплексов Javelin на Украину. Также ранее в Киеве рассказали о трех вариантах решения конфликта в Донбассе.