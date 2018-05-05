В результате взрыва в секторе Газа погибли шесть человек

В результате взрыва в секторе Газа погибли шестеро палестинцев, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя палестинского министерства здравоохранения Ашрафа аль-Кидру.

«Погибли пять человек, ранены трое в результате случайного взрыва в центральной части сектора Газа», — сказал аль-Кидра.

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Боевое крыло правящего в Палестине движения ХАМАС обвинило в произошедшем израильских военных.

«В результате сложной операции…, подготовленной израильским врагом, произошел взрыв, унесший жизни шести бойцов «Бригад Изеддина аль-Кассама», — говорится в сообщении группировки.

В израильской армии заявили, что не располагают информацией об инциденте.

Ранее сообщалось, что СБ ООН не принял проект заявления по ситуации в секторе Газа.