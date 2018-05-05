The Boston Globe: Керри встречался с главой МИД Ирана для обсуждения ядерной сделки
Бывший госсекретарь США Джон Керри несколько раз встречался с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом в 2018 году, чтобы обсудить ядерное соглашение. Об этом сообщает The Boston Globe со ссылкой на источник.
По данным издания, Керри и Зариф обсуждали различные варианты сохранения соглашения.
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О каких-либо результатах переговоров издание не сообщает.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что все связанное с осуществлением Совместного всеобъемлющего плана действия по иранской ядерной программе может обсуждаться только в формате шести государств.