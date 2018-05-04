Авианосная группа США начала наносить удары по ИГ в Сирии

Группировка США во главе с авианосцем »Гарри Трумэн» начала наносить удары по позициям «Исламского государства» в Сирии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ВМС США.

«Нынешние операции показывают возможности и гибкость ударных авианосных группировок», — заявил командир флотилии контр-адмирал Джин Блэк.

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Операция была начата 3 мая, удары наносятся из восточной части Средиземного моря. В состав группы также входит крейсер «Нормандия», эсминцы с управляемым ракетным оружием и корабли сопровождения.

Ранее США заявили о начале операции против последних оплотов ИГ в Сирии.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.