В МИД Британии заявили о поддержке «Белых касок»

В МИД Великобритании заявили, что страна продолжит поддерживать организацию «Белые каски», передает РИА «Новости».

«Великобритания остается преданна поддержке «Белых касок» и жизненно важной работе, которую они осуществляют, предоставляя cпасающую жизни помощь мирным жителям, которых затронул конфликт в Сирии», — сказал представитель Форин-офиса.

Ранее сообщалось, что США прекратили финансово поддерживать неправительственную организацию «Белые каски», участников которой российская сторона обвиняет в распространении постановочных видео о якобы произошедшей в Сирии химатаке. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эту информацию «фантастической новостью».