Эксперты ОЗХО завершили работу в Думе

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила, что ее эксперты завершили работу в сирийской Думе, передает РИА «Новости».

Отмечается, что взятые там образцы были доставлены в лабораторию, анализ образцов займет не менее трех-четырех недель.

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«Образцы были доставлены в лабораторию ОЗХО, где они будут разделены, а затем направлены в соответствующие лаборатории ОЗХО», — заявили в ОЗХО.

В настоящее время организация не может сообщить о сроках подготовки доклада по результатам анализа.

Ранее Министры иностранных дел России, Турции и Ирана сделали совместное заявление связи с событиями в Сирии и призвали ОЗХО провести расследование сообщений о применении химоружия в стране. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что Россия, Иран и Турция должны помочь властям Сирии закончить зачистку от террористов.