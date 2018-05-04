Трамп прокомментировал возможность сокращения войск США на Корейском полуострове
Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не намерен сокращать американский военный контингент на Корейском полуострове, сообщает РИА «Новости».
«Я бы хотел в какой-то момент сэкономить деньги (на размещении войск)… Но (сокращение) войск абсолютно не рассматривается», — сказал Трамп, отвечая на вопрос журналистов.
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Он отметил, что Пхеньян не просил о сокращении войск, с КНДР такая возможность дополнительно не обсуждалась.
Ранее Трамп заявил, что определил время и место встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Также ранее сообщалось, что глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил о готовности США обсуждать вывод войск с Корейского полуострова.