Захарова обозначила позицию России по ядерной сделке с Ираном

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что все связанное с осуществлением Совместного всеобъемлющего плана действия по иранской ядерной программе может обсуждаться только в формате шести государств, передает РИА «Новости».

«Все вопросы, касающиеся проверок МАГАТЭ в Иране, должны решаться строго в рамках инструментария агентства. Любые проблемы, касающиеся непосредственно реализации СВПД, могут обсуждаться исключительно участниками совместной комиссии «шестерки» и Ирана», — сказала Захарова.

Реклама

Она отметила, что со стороны Международного агентства по атомной энергии Иран является самой проверяемой страной.

«Россия продолжает выполнять свои обязательства по данному документу и будет придерживаться этой принципиальной линии, пока остальные участники действуют в соответствии с условиями договоренности и резолюции СБ ООН 2231», — подчеркнула Захарова.

По ее словам, российская сторона готова к диалогу со всеми участниками сделки, но не испытывает иллюзий.

«Если со стороны США будет нарушение этих договоренностей, наверное, нужно будет вводить санкции против США. Я тут образно говорю, но если они нарушат договоренности, подкрепленные резолюцией СБ ООН, от этого пострадают сами США», — заявила Захарова.

Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что иранская сторона не будет вносить правки или пересматривать Совместный всеобъемлющий план действий.