Захарова прокомментировала информацию о приостановке США финансирования «Белых касок»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала новость о приостановке финансирования американским Госдепом неправительственной организации «Белые каски» «фантастической», передает РИА «Новости».

«Сегодня пришла просто фантастическая новость: госдепартамент США прекратил финансирование действующей в Сирии неправительственной организации «Белые каски». А что так? Просто последние фильмы не понравились? Еще какие-то причины?» — сказала Захарова.

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Она назвала этот механизм «фейковым» и посоветовала западным СМИ поинтересоваться схемой финансирования «Белых касок».

«Мы, честно, говоря, не знаем точно, это вопрос для следующих, я думаю, как раз журналистских расследований, что стало причиной прекращения финансирования. Стало ли оно окончательным или это просто приостановка проплат, дальше они возобновятся, сказать сложно», — подчеркнула Захарова.

Ранее американская администрация приняла решение о заморозке финансирования неправительственной организации «Белые каски», участников которой Министерство иностранных дел России обвиняет в распространении постановочного видео о якобы химической атаке в Сирии.