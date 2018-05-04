В НАТО пожаловались на эффективность «российской пропаганды»

Глава военного комитета НАТО генерал Петр Павел назвал Россию одной из двух самых больших проблем блока. Об этом сообщает чешский портал Lidovky.cz.

Он заявил, что российская сторона пытается поменять мировой порядок согласно своей «национальной модели общества». При этом против НАТО она применяет «гибридные инструменты, в частности, пропаганду, распространяемую СМИ и социальными сетями».

Реклама

«Россия пытается поколебать то, как западное общество воспринимает НАТО, ее цели и действия. Она делает это очень эффективно. Поскольку публика обычно воспринимает информацию посредством субтитров и сокращений, искусственно созданная информация может показаться верной», — сказал Павел.

Он также призвал стран-участников альянса укрепить единство.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров порекомендовал отказаться от чтения западных газет.