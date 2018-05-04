Трамп хочет ослабить контингент США в Южной Корее

По словам источников, знакомых с ситуацией, американский президент Дональд Трамп распорядился о подготовке Пентагоном вариантов возможного уменьшения количества военнослужащих США в Южной Корее, пишет New York Times.

В частности, отметили собеседники издания, Трамп хочет сократить число американских военнослужащих в Южной Корее из-за вопроса финансирования. В соответствии с положениями договора, срок действия которого истекает в конце 2018 года, власти Республики Корея оплачивают только половину стоимости содержания военных в размере более $800 млрд, в то время как американское руководство хочет, чтобы южнокорейская администрация взяла расходы на обеспечение солдат почти в полном объеме.

Вместе с этим, они подчеркнули, что военное присутствие США на Корейском полуострове не станет темой переговоров на будущей встрече Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном.