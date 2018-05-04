Сторонники Меркель предложили увеличить военный бюджет Германии

Заместитель главы фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов в немецком Бундестаге Йохан Вадефуль заявил, что поддерживает план по увеличению военного бюджета Германии до 1,5% от национального ВВП до 2021 года, передает Reuters.

«Соглашение коалиции ясно. Большая коалиция согласилась платить по своим международным обязательствам, как в оборонной сфере, так и в вопросах помощи в развитии», — отметил Вадефуль.

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Он также подчеркнул, что считает совершенно «разумным и реалистичным» прогноз, предусматривающий увеличение расходов на оборону на €49 млн.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп в ходе совместной с канцлером ФРГ Ангелой Меркель пресс-конференции заявил, что страны, входящие в НАТО, должны тратить больше 2% ВВП на оборону.