Мэй и Гутерриш подчеркнули необходимость независимого расследования химатаки в Сирии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявили о необходимости проведения независимого расследования химатаки на территории Сирии. Об этом сообщается на сайте офиса британского политика.

«Премьер-министр и генеральный секретарь сошлись на том, что они встречаются в момент серьезных вызовов для международной правовой системы. Они обсудили недавнее применение химического оружия в Сирии и необходимость проведения независимого расследования и создания механизма атрибутирования для предотвращения дальнейшего использования химоружия», — говорится в заявлении.

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Отмечается также, что Мэй и Гутерриш обсудили общие проблемы, который существуют в системе его нераспространения.

Ранее постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что США, Великобритания и Франция не заинтересованы в расследовании утверждений о предполагаемой химической атаке Сирии.