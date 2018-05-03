Источник рассказал о подготовке новой провокации с «химатакой» в Сирии при участии США

На территории Сирии готовится новая провокация с участием американских спецслужб, заявил источник, связанный с специальными службами в Сирии, сообщает РИА «Новости».

«Спецслужбы США на территории Сирии планируют провокации с использованием запрещенных веществ. Операцией руководит бывший боевик ИГ Мишан Идриз Аль Хамаш. Целью мероприятия является проведение инсценировки химической атаки против мирных жителей с дальнейшим распространением в СМИ», — рассказал источник.

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По его словам, речь идет о районе нефтяного поля «Аль-Джафра» в 27 км к востоку от Дейр-эз-Зора, где расположена американская военная база, куда в настоящее время доставляют жителей с западного берега реки Ефрат для участия в постановочных съемках.

Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров обвинил США и страны Запада в нагнетании напряженности в мир.

«Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.