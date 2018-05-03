СМИ назвали непригодными большинство немецких истребителей

ВВС Германии испытывают проблемы с истребителями Eurofighter, которые стоят на вооружении страны. По данным Der Spiegel, большая часть из 128 самолетов непригодна для участия в операциях.

Проблема кроется в сенсорах, расположенных на крыльях истребителей, которые предупреждают о приближении вражеского самолета. Из-за неисправности эти сенсоры не охлаждаются должным образом, после чего выходят из строя.

Реклама

Помимо этого, по данным издания, наблюдается и нехватка боеприпасов для Eurofighter. В итоге с учетом всех проблем только четыре немецких истребителя находятся в полной боевой готовности.

Ранее журнал National Interest рассказал о пугающем НАТО российском истребителе.