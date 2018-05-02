В Госдуме прокомментировали варианты решения конфликта в Донбассе, предложенные Киевом

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал заявление украинского замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака о трех возможных способах решения конфликта на юго-востоке страны, сообщает RT.

Ранее сообщалось, что Киевские власти рассматривают три варианта разрешения конфликта в Донбассе, в частности, миротворческую миссию.

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«Политика, проводимая правительством Украины, привела к гражданскому конфликту. Если будут введены миротворческие силы на границе противостояния и остановятся военные действия, я считаю, что это приведет к позитивным результатам, так как практически каждый день мы читаем о том, что ведутся обстрелы мирных граждан», — сказал он.

По словам Чепы, если ввод каких-либо сил внутри страны приведет к остановке гуманитарной помощи, то это усилит конфронтацию в регионе.

«Я думаю, что действия должны быть очень взвешенными и размеренными. То, что должно решаться мирным путёем, — несомненно. Самое главное, чтобы не лилась кровь и чтобы люди могли мирно жить», — отметил Чепа.