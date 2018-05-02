Минобороны Армении призвало не мешать передвижению военного транспорта

Министерство обороны Армении призывает жителей Еревана и областей не препятствовать передвижению военного транспорта. Об этом говорится в сообщении пресс-секретаря ведомства Арцруна Ованнисяна.

В заявлении ведомства говорится, что исходя из необходимости обеспечения безопасности страны, Минобороны и ВС Армении продолжают в круглосуточном режиме полноценно осуществлять поставленные задачи, поэтому необходимо обеспечить беспрепятственное передвижение военных автомобилей и колонн по всей территории республики.

Ранее сторонники лидера протестов в Армении Никола Пашиняна начали блокировать дорогу в аэропорт Еревана.