Минобороны Армении призвало не мешать передвижению военного транспорта

Сторонники армянского оппозиционного лидера Никола Пашиняна во время митинга в центре Еревана, 1 мая... Hayk Baghdasaryan/Photolure/Reuters

Министерство обороны Армении призывает жителей Еревана и областей не препятствовать передвижению военного транспорта. Об этом говорится в сообщении пресс-секретаря ведомства Арцруна Ованнисяна.

В заявлении ведомства говорится, что исходя из необходимости обеспечения безопасности страны, Минобороны и ВС Армении продолжают в круглосуточном режиме полноценно осуществлять поставленные задачи, поэтому необходимо обеспечить беспрепятственное передвижение военных автомобилей и колонн по всей территории республики.

Ранее сторонники лидера протестов в Армении Никола Пашиняна начали блокировать дорогу в аэропорт Еревана.