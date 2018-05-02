СМИ: в России испытали ПВО с элементами искусственного интеллекта

Российские Воздушно-космические силы впервые провели испытания автоматизированной системы управления (АСУ) средствами ПВО с элементами искусственного интеллекта. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на источник в Минобороны.

В издании отмечают, что АСУ-ПВО позволяет «объединить в единый ударный кулак» зенитные ракетные системы (ЗРС) С-300 и С-400, зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь» и новые радиолокационные системы. Автоматизированная система управления автоматически проводит анализ воздушного пространства и формулирует рекомендации по применению вооружения. Такая система позволяет значительно снизить скорость реагирования частей и соединений ПВО, пересказывает газета мнение экспертов.

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Источник издания в Минобороны отметил, что в данный момент проводятся учения с применением новой АСУ. Сообщается, что весной текущего года система была испытана на базе одного из зенитно-ракетных полков 14-й армии ВВС и ПВО, в данный оценивается ее эффективность. Согласно текущему плану, автоматизированная система управления начнет использоваться в российской армии в этом году.

Ранее американский журнал National Interest заподозрил Пентагон в занижении характеристик российского ПВО.