В ЛНР заявили о предотвращении подготовленной Киевом диверсии

Министерство госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) предотвратило крупную диверсию, подготовленную Киевом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя пресс-службы ведомства Евгению Любенко.

Министерство получило информацию от источников в вооруженных силах Украины. Диверсия предполагала «покушения на должностных лиц, диверсионно-террористические акты на объектах военной и гражданской инфраструктуры».

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«Так в ходе отработки полученной информации, сегодня в районе населенного пункта Краснодон было обнаружено и обезврежено самодельное взрывное устройство (СВУ), заложенное на оптоволоконной магистрали, и место закладки второго СВУ», — сказала Любенко.

Ранее в ЛНР заявили о том, что Украина готовит диверсию во время визита президента Петра Порошенко в Донбасс.