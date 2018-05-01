СМИ: морпехи США хотят использовать российские вертолеты на учениях
Морская пехота США планирует запросить вертолеты «российского образца» для использования их на учениях, сообщает издание Marine Corps Times.
Командование по подготовке морпехов подало запрос на приобретение боевого вертолета Ми-24 либо Ми-17.
«Вертолет благодаря своим размерам, летному профилю, огневой мощи и защитным маневрирующим возможностям, представляет собой уникальную угрозу, создающую реалистичную, непохожую и надежную противоборствующую силу», — говорится в заявлении.
Ранее стало известно, что Россия перестанет поставлять НАТО транспортные самолеты.