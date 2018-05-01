СМИ: морпехи США хотят использовать российские вертолеты на учениях

Вертолет Ми-24 патрулирует территорию, прилегающую к авиабазе Хмеймим Валерий Шарифулин/ТАСС

Морская пехота США планирует запросить вертолеты «российского образца» для использования их на учениях, сообщает издание Marine Corps Times.

Командование по подготовке морпехов подало запрос на приобретение боевого вертолета Ми-24 либо Ми-17.

«Вертолет благодаря своим размерам, летному профилю, огневой мощи и защитным маневрирующим возможностям, представляет собой уникальную угрозу, создающую реалистичную, непохожую и надежную противоборствующую силу», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что Россия перестанет поставлять НАТО транспортные самолеты.