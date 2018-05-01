Пентагон назвал число пленников ИГ у сирийских оппозиционеров

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что в плену у Сирийских демократических сил (СДС) содержатся более 400 боевиков террористической группировки «Исламское государство», передает РИА «Новости».

«Я думаю, что число иностранных боевиков сейчас, насколько я слежу за этим, перевалило далеко за 400. Но они не у нас в заключении, поэтому не считайте эту цифру «высеченной на камне». Я только знаю, что это больше 400 иностранных боевиков, задержанных СДС», — сказал Мэттис.

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Ранее стало известно, что несколько военных баз сирийской армии в провинциях Хама и Алеппо подверглись ракетному обстрелу. Сирийские военные уточнили, что базы были атакованы «вражескими» ракетами. Более детальной информации они не привели. Пентагон исключил причастность американской армии к ударам по Сирии в ночь на 30 апреля.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.