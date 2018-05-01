Минобороны США отвергло причастность к атакам по Сирии

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что американская армия не наносила ударов по Сирии в ночь на 30 апреля. Слова министра передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что несколько военных баз сирийской армии в провинциях Хама и Алеппо подверглись ракетному обстрелу. Сирийские военные уточнили, что базы были атакованы «вражескими» ракетами. Более детальной информации они не привели.

Реклама

«Мы не наносили никаких ударов по Сирии этой ночью [30 апреля]», — сказал Мэттис.

Также ранее военные Израиля отказались от комментариев в связи с ночными ударами по военным объектам в Сирии и сообщениями о возможной причастности к ним.