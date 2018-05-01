В Госдепе заявили о подлинности израильских документов по ядерной программе в Иране

Государственный секретарь США Майк Помпео изучил документы, представленные Израилем в качестве доказательства наличия в Иране ядерного оружия, и подтвердил подлинность содержащихся в них сведений. Об этом сообщается в твиттере Госдепа.

«Я лично изучал многие документы по Ирану. Наши специалисты по нераспространению ядерного оружия и представители разведки изучили десятки тысяч страниц и перевели их с фарси. Мы полагаем, что полученные документы являются подлинными», — цитирует твиттер слова Помпео.

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Также Reuters уточняет, что, по словам Помпео, США уже «некоторое время» знают о наличии ядерных материалов в Иране. Также он отметил, что в США работают над иранской ядерной сделкой.

Ранее сообщалось, что Британия не разделила мнение Израиля о тайной ядерной программе в Иране.