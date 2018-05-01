Белый дом поддержал заявление Нетаньяху о тайной ядерной программе в Иране

В Белом доме США заявили, что слова премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о наличии в Иране секретной ядерной программы совпадают с данными Соединенных Штатов. Об этом сообщается в официальном твиттере ведомства.

Ранее Нетаньяху в прямом эфире местного телевидения заявил, что Иран лжет о наличии ядерного оружия в стране.

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«О заявлении Израиля, связанного с разработкой ядерного оружия в Иране. Эти факты совпадают с тем, что Соединенным Штатам давно известно: у Ирана есть мощная подпольная ядерная программа, которую власти страны пытались, но не смогли скрыть от международного сообщества», — говорится в заявлении.

Также ранее заместитель главы МИДа Ирана Аббас Аракчи заявил, что слова премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о секретной ядерной программе похожи на нелепое шоу.