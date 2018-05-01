Тегеран ответил на заявление Израиля о ядерной программе в Иране

Заместитель главы МИДа Ирана Аббас Аракчи заявил, что слова премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о секретной ядерной программе похожи на нелепое шоу. Об этом сообщает агентство Mehr.

Ранее Нетаньяху в прямом эфире местного телевидения заявил, что у израильской разведки есть данные о продолжении ядерной программы в Иране. По словам премьера, после заключения сделки в 2015 году иранская сторона активизировала усилия, чтобы скрыть свои секретные документы, а в 2017 году файлы с информацией о ядерном оружии были перевезены в секретное место в Тегеране.

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«То, что мы видели со стороны Нетаньяху, было детским и нелепым шоу, которое мы наблюдали и в прошлые годы», — ответил Аракчи на заявление израильского премьера.

Он отметил, что информация о секретном месте, где якобы хранятся документы о ядерной программе, представляется иранским властям «забавной». Аракчи добавил, что не представляет, как хранить такую документацию в «промышленном хранилище».