Германия выразила сомнение в честности Ирана по ядерному оружию

Fabrizio Bensch/Reuters

Официальный представитель кабмина ФРГ заявил, что германские власти рассмотрят сведения израильской разведки о военной ядерной программе Ирана, передает РИА «Новости».

«Мы подробно проанализируем и оценим информацию израильской стороны», — сказал представитель.

Реклама

Также он подчеркнул, что международное сообщество испытывает сомнения относительно «исключительно мирной ядерной программы» Ирана.

Ранее глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Федерика Могерини призвала не делать быстрых выводов о заявлении премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. Израильский лидер в прямом эфире местного телевидения сказал, что у разведки есть доказательства продолжения ядерной программы в Иране.