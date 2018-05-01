Германия выразила сомнение в честности Ирана по ядерному оружию
Официальный представитель кабмина ФРГ заявил, что германские власти рассмотрят сведения израильской разведки о военной ядерной программе Ирана, передает РИА «Новости».
«Мы подробно проанализируем и оценим информацию израильской стороны», — сказал представитель.
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Также он подчеркнул, что международное сообщество испытывает сомнения относительно «исключительно мирной ядерной программы» Ирана.
Ранее глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Федерика Могерини призвала не делать быстрых выводов о заявлении премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. Израильский лидер в прямом эфире местного телевидения сказал, что у разведки есть доказательства продолжения ядерной программы в Иране.