В МИД Ирана назвали заявление Нетаньяху о ядерной сделке «детским и нелепым шоу»

Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи прокомментировал заявление израильского премьера Биньямина Нетаньяху и сравнил его с «детским нелепым шоу». Об этом сообщает ISNA.

«То, что сделал Нетаньяху, было детским и нелепым шоу, которое мы уже наблюдали все последние годы», — заявил Аракчи.

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Он добавил, что хранение якобы важных документов на заброшенном промышленном складе было бы нелепостью.

«Тот факт, что Нетаньяху потратил 10 дней на то, чтобы дождаться решения Трампа о СВПД (Совместном всеобъемлющем плане действий. — Газета.Ru), свидетельствует о том, что это театр … и интересно, что в нем участвуют все, а Израиль исполнил свою роль на сцене на самом высоком уровне», --сказал Аракчи.

Ранее сообщалось, что после заявления Нетаньяху Путин подчеркнул необходимость соблюдения ядерной сделки.