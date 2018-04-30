Порошенко поблагодарил Трампа за доставку «долгожданных» комплексов Javelin на Украину

Украинский президент Петр Порошенко поблагодарил американского коллегу Дональда Трампа за решение о поставке противотанковых ракетных комплексов Javelin на Украину. Об этом политик написал в своем фейсбуке.

«Могу только подтвердить, что да, долгожданное оружие прибыло в украинскую армию. И значительно укрепило мощный сдерживающий эффект нашей боеспособности и евроатлантической безопасности», — заявил Порошенко.

Реклама

Он отметил, что решение Трампа свидетельствует о поддержке Украины, и также о защите свободы и демократии. Кроме того, Порошенко отметил, что США не только выполняют договоренности между странами, но и являются «важным примером» для украинской стороны.

Ранее в Госдепе подтвердили доставку комплексов Javelin на Украину.