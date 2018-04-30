Макрон и Нетаньяху обсудили ядерное соглашение с Ираном

Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху ситуацию вокруг иранской ядерной сделки, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу французского лидера.

«Макрон рассказал Нетаньяху о шагах, предпринятых по вопросу расширенного соглашения по контролю над атомной, баллистической и региональной активностью Ирана. И подчеркнул необходимость обеспечения стабильности в регионе и избежания любой эскалации», — заявили в пресс-службе.

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Как отмечается, президент Макрон также «подтвердил важное значение безопасности в Израиле для Франции».

Ранее Макрон провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.