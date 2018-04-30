В Госдуме прокомментировали заявление Порошенко об АТО

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко о «антитеррористической операции» в Донбассе. Об этом сообщает RT.

«Самое главное — о переходе всех рычагов управления в руки Порошенко не только в Донбассе, но и на территории всей Украины. Президент получает полномочия использовать военную силу практически без всяких конституционных гарантий, пресекая любые протесты», — сказал Затулин.

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По его словам, теперь любое недовольство населения может оказаться поводом «для военных мер».

Ранее Порошенко заявил, что режим «антитеррористической операции» в Донбассе завершился.