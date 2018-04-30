В Афганистане террорист-смертник напал на военный конвой

В Афганистане по меньшей мере 11 человек погибли в результате атаки террориста-смертника, целью которой был конвой иностранных военнослужащих. Об этом сообщает TOLOnews.

По данным телеканала, ни одна группировка, действующая в регионе, пока не взяла на себя ответственность за взрыв.

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Ранее сообщалось, что число погибших в результате двух взрывов в столице Афганистана увеличилось до 29.

Как отмечалось, террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за серию взрывов.

Взрывы произошли утром 30 апреля. Один из них, по предварительной информации, совершил террорист-смертник на мотоцикле.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.