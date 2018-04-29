Боевики покинут юг Дамаска в обмен на эвакуацию жителей

Сирийское правительство достигло соглашения с незаконными бандформированиями на вывод боевиков с юга Дамаска в обмен на эвакуацию 5 тысяч мирных граждан из городов Фуа и Кефрая, передает РИА «Новости».

Отмечается, что боевики начнут выходить из палестинского лагеря беженцев «Ярмук» под Дамаском уже в понедельник. Террористы и члены их семей будут перемещены из сирийской столицы в провинцию Идлиб.

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В рамках первого этапа договоренности из шиитских поселений Фуа и Кефрая планируется эвакуировать полторы тысячи человек.

Также, согласно договоренностям, террористы должны отпустить 85 пленных уроженцев города Иштаброк.

Вывод боевиков с юга Дамаска и эвакуация жителей Фуа и Кефрая планируется до середины мая, когда начнется священный для мусульман месяц рамадан.