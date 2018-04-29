Украинский историк посчитал, что дивизия СС «Галичина» была лучше Красной армии
Глава украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что солдаты дивизии СС «Галичина» были лучше подготовлены, чем военнослужащие Красной армии. Об этом он написал в своем фейсбуке.
«Мобилизованных в дивизии «Галичина» обучали год прежде чем бросить в бой, а новобранцев Красной армии часто бросали в мясорубку сразу. Но это не из любви немцев к Украине — они лишь рационально использовали человеческие ресурсы, которых было меньше, чем у россиян», — написал Вятрович.
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Он отметил, что украинцев в армиях Германии и СССР воспринимали как «пушечное мясо». Вятрович подчеркнул, что годовщину создания дивизии СС «Галичина» не стоит воспринимать, как праздник.
Ранее Вятрович предложил переименовать Днепропетровскую область.