Сеул выразил протест из-за входа китайского военного самолета в южнокорейскую зону ПВО

Минобороны Южной Кореи вызвало военного атташе КНР в стране и выразило решительный протест в связи с вторжением китайского военного самолета в опознавательную зону ПВО Республики Корея, передает РИА «Новости».

Согласно заявлению южнокорейского ведомства, Сеул потребовал принять меры для того, чтобы подобные инциденты не повторялись.

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Кроме того, в МИД Южной Кореи был вызван посол КНР Цю Гохун. Сеул потребовал, чтобы китайские власти предприняли шаги для предотвращения нарушений в будущем.

Уточняется, что китайский военный самолет вошел в опознавательную зону ПВО страны и перемещался вдоль побережья в районе городов Пхохан и Каннын. Южнокорейские военные в срочном порядке подняли в воздух истребитель ВВС и осуществили сопровождение и наблюдение.