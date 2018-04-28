Россия, Турция и Иран потребовали от ОЗХО расследований сообщений о химатаках в Сирии

Министры иностранных дел России, Турции и Ирана сделали совместное заявление связи с событиями в Сирии и призвали ОЗХО провести расследование сообщений о применении химоружия в стране, сообщается на сайте российского МИДа.

«Решительно осудили применение химического оружия в Сирии и потребовали, чтобы по факту всех сообщений в этой связи Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) как основной международный компетентный орган, устанавливающий факты применения химического оружия, проводила своевременное и профессиональное расследование в полном соответствии с Конвенцией о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении», — говорится в сообщении.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что Россия, Иран и Турция должны помочь властям Сирии закончить зачистку страны от террористов.