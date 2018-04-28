Reuters: разведка США усомнилась в закрытии ядерного полигона КНДР

Разведывательные службы США считают, что закрытый ранее ядерный полигон Пхунгери в Северной Корее все еще может быть пригодным для проведения испытаний, передает Reuters со ссылкой на источники.

«Нет оснований делать выводы о том, что полигон Пунгери больше не функционирует», — заявил источник агентства.

Реклама

По его словам, в зоне полигона наблюдаются «незначительные геологические разрушения», но работу полигона можно восстановить за относительно небольшой период времени.

Ранее СМИ сообщили, что закрытый ядерный полигон в КНДР был непригоден для испытаний.

Как отмечалось, полигон был непригоден для использования из-за обрушения полости горы.

21 апреля лидер КНДР Ким Чен Ын объявил о закрытии ядерного полигона на севере страны.