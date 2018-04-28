Помпео: США могут выйти из ядерного соглашения с Ираном

Новый госсекретарь США Майк Помпео заявил, что если недостатки сделки с Ираном по ядерной программе не будут исправлены, Вашингтон вряд ли в ней останется. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Что касается СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий), то сегодня эта тема затрагивалась. Я думаю, она станет предметом обсуждения и в ходе моей поездки на Ближний Восток… Не было принято никакого решения, поэтому команда работает, и я уверен, что у нас будет много дискуссий, чтобы обеспечить то, что президент ясно дал понять», — сказал Помпео после встречи министров стран НАТО в Брюсселе.

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Он также подчеркнул, что «в отсутствие существенного исправления, при неисправлении недостатков сделки, он (президент США Дональд Трамп) вряд ли останется в этой сделке».

Ранее сообщалось, что в МИД России выразили обеспокоенность заявлениями Трампа по поводу сделки с Ираном.