Трамп призвал партнеров по НАТО больше тратить на оборону

Президент США Дональд Трамп заявил, что страны, входящие в НАТО, должны тратить больше 2% ВВП на оборону. Об этом Трамп сказал в ходе пресс-конференции по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Меркель в ходе пресс-конференции заявила, что Германия в 2019 году выделит 1,3% своего ВВП на оборону, однако будет стремиться к увеличении этой доли до 2%.

Реклама

Трамп отметил, что он надеется на то, что многие страны будут вносить необходимые 2% ВВП «и гораздо больше». Он также призвал всех честно вносить свою долю.

Ранее генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе саммита министров иностранных дел Альянса в Брюсселе призвал противодействовать «гибридной деятельности» России.