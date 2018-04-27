Турция объявила о планах войти в сирийский Манбидж вместе с США

Турецкие военные продвинутся на территорию сирийского Манбиджа вместе с американскими. Об этом объявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает Reuters.

С таким заявление турецкий дипломат выступил после встречи с госсекретарем США Майком Помпео в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Реклама

Чавушоглу также подчеркнул, что в Манбидже пока нет французских военных.

Ранее сообщалось, что Франция решила направить войска для помощи курдам в сирийский Манбидж.

В январе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал, что Анкара «зачистит от террористов» сирийский Манбидж.