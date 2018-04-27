В Москве проходит репетиция парада к 9 мая

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В центре Москвы началась репетиция парада ко Дню Победы, военная техника начала движение по Тверской улице по направлению к Красной площади. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Он отметил, что военная техника в данный момент несколько раз повторила этот маршрут. В частности, она несколько раз проехала по улице Новый Арбат.

Ранее «Газета.Ru» подробно рассказывала, как ограничат движение во время парада. Масштабные перекрытия движения в центре Москвы запланированы на конец апреля и начало мая. Сначала из-за репетиции парада Победы, а потом непосредственно во время самого действа нельзя будет проехать по Тверской, Охотному ряду, Моховой и другим улицам. Сложности ожидаются и при выходах из метро. Зато москвичам пообещали бесплатные парковки на майские праздники и проведение мотопарада.