Путин рассказал о создании мощнейшей боевой ударной системы
Президент России Владимир Путин рассказал, как молодые специалисты за семь лет создали мощнейшую боевую ударную систему, передает РИА «Новости».
«Одна из таких систем была создана очень молодой командой. Когда я с ними встретился, мы и госпремию им дали, и пришли молодые совсем люди. Я их спрашиваю: а вы откуда взялись? Они говорят: как гранты только начали платить, мы всей группой из вуза пришли, создали коллектив, и в течение семи лет они создали эту мощнейшую, самую современную в мире ударную систему боевую», — сказал Путин на встрече с ректорами российских вузов.
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