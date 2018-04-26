МИД: жертв и пострадавших от якобы химатаки в Думе не обнаружено

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона ожидает максимально быстрой подготовки доклада миссии ОЗХО (Организации по запрещению химического оружия) по предполагаемой химатаке в Думе, передает РИА «Новости».

По ее словам, эксперты организации продолжают работать на территории Сирии и уже два раза побывали на предполагаемом месте происшествия.

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«Со своей стороны Россия оказывает миссии максимально возможное содействие, прежде всего, в вопросе обеспечения безопасности. Россия ожидает от инспекторов ОЗХО беспристрастного расследования обстоятельств произошедшего и скорейшего доклада», — заметила Захарова.

Она добавила, что в ОЗХО выступят жители Думы и расскажут о произошедшем.

«Этих самых жертв, о которых говорил господин (глава МИД Франции Жан Ив. — Газета.Ru) Ле Дриан, или неких пострадавших, либо хотя бы следов применения якобы химического оружия найти пока не удалось», — сказала Захарова.

Ранее Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) порекомендовала России отложить брифинг со свидетелями предполагаемой химатаки в сирийской Думе.