Трамп рассказал об изменении взглядов Макрона на Иран

Американский президент Дональд Трамп заявил, что его французский коллега Эммануэль Макрон иначе смотрит на Иран после общения с ним. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

«Мы очень до много договорились… Он (Макрон. — Газета. Ru) смотрит на Иран немного иначе, чем до того, как он вошел в овальный кабинет», — сказал Трамп.

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Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что глава Соединенных Штатов Дональд Трамп не поддерживает ядерное соглашение с Ираном.

«Мне кажется, что он [Трамп] не очень готов ее [сделку] защищать. Я не принимаю это на свой личный счет», — сказал Макрон по итогам переговоров с Трампом.