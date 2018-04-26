Патрушев рассказал о давлении США на участников встречи по безопасности в Сочи

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев рассказал, что участники международной встречи по безопасности в Сочи выступили против решения конфликтов в обход международного права. Об этом сообщает РИА «Новости».

«(Участники встречи. — Газета.Ru) выступили против односторонних и силовых подходов в разрешении конфликтов в обход международного права», — сказал Патрушев.

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По его словам, американская сторона оказывала давления на ряд стран, чтобы они отказались от участия в международном мероприятии.

«Некоторые из них (партнеров. — Газета.Ru) сказали, что на них оказывалось давление, но они приняли решение участвовать в данном мероприятии. Во время подготовки отдельные страны, я не буду их называть, сказали, что на них оказано давление, они по этой причине не смогут участвовать в многостороннем мероприятии, но они готовы развивать двустороннее сотрудничество и заинтересованы в нем», — заявил Патрушев.

Он добавил, что США и те, кто их поддержал, лишили себя возможности пообщаться в двустороннем и многостороннем формате.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что солидарность России, Турции и Ирана относительно дальнейших действий по Сирии является «серьезнейшим успехом».