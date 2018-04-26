Глава минобороны Израиля пригрозил Ирану ударом в случае агрессии

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что в случае агрессии со стороны Ирана по его столице будет нанесен удар. Об этом он рассказал в интервью новостному сайту «Элаф».

«Если Иран атакует Тель-Авив, мы нанесем удар по Тегерану», — сказал Либерман.

Реклама

Он добавил, что израильская сторона хочет избежать конфликта.

«Я не хочу никого атаковать и ни с кем сражаться. Я хочу, чтобы сохранялась ситуация, при которой в Тель-Авиве отели и кафе полны народу круглые сутки. Того же я желаю и им — спокойствия, не войны», — отметил Либерман.

По его словам, Ирану грозит «крушение режима».

«Я думаю, что выход Соединенных Штатов из ядерной сделки спровоцирует полный коллапс иранской экономики», — пояснил Либерман.

Ранее сообщалось, что власти Израиля подготовят решение об оказании поддержки первым десяти странам, которые примут решение о переносе своих посольств из Тель-Авива в Иерусалим.