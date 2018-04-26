Франция пообещала увеличить военное присутствие на севере Сирии

Глава Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна поддержит военное присутствие Соединенных Штатов на севере Сирии и увеличит участие в международной коалиции, передает РИА «Новости».

«Мы полностью привержены и продолжим участвовать, увеличим участие в новых рамках международной коалиции. Я привержен тому, чтобы в координации с американцами предоставить поддержку американскому присутствию на севере Сирии, особенно к востоку от реки Евфрат», — сказал Макрон во время пресс-конференции в Вашингтоне.

Ранее Макрон рассказал, что в данный момент ситуацию в Сирии обсуждает «малая группа», в которую входят США, Великобритания, Франция, Иордания, Саудовская Аравия. По его мнению, она сможет сблизить астанинский и женевский процессы по прекращению военного конфликта в ближневосточной стране.